Глава МИД Ирана ушел в отставку

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Глава МИД Ирана Джавад Зариф объявил о своей отставке. Об этом он написал в Instagram, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о состоявшейся встрече президента Сирии Башара Асада с руководителем и духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

Иранский духовный лидер поздравил Асада с победами армии Сирии, которые "нанесли решительный удар по западным и американским планам в регионе".