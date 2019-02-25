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00:54

Опубликованы первые результаты выборов в парламент Молдавии

политика за рубежом

00:54

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов

В парламент Молдавии проходят четыре партии. Лидирует правящая Демократическая партия с 32,4 % голосов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Предварительные итоги голосования были опубликованы на сайте ЦИК в воскресенье.

Сообщается, что после обработки 10% протоколов по партийным спискам лидируют социалисты с 30,4% голосов, у демократов – 30,29%, избирательный блок ACUM набрал 19,79% голосов, партия "Шор" – 10,7%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%.

Выборы прошли в воскресенье. Граждане Молдавии избирают депутатов на 4 года. Впервые выборы в стране проходят по смешанной избирательной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 по одномандатным округам.

В парламент пытаются пройти 14 партий и один блок. Борьба разворачивается между Партией социалистов, которая выступает за взаимодействие с Россией, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за сближение с Западом.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия Молдавии обвинила Россию в "наглом вмешательстве" в парламентские выборы и попытке повлиять на их результаты.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип также заподозрил Москву в желании повлиять на результаты голосования, объявив миграционную амнистию и выпустив из РФ около 160 тысяч молдован.

политика за рубежом

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