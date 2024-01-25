25 января, 15:46Политика
Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России
Фото: kremlin.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение представителям дружественных стран из международных парламентских организаций и национальных парламентов с предложением поучаствовать в качестве наблюдателей в выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщается на сайте ГД.
По данным нижней палаты парламента, было разослано 123 приглашения в 78 стран мира.
При этом уточняется, что по нынешнему закону о выборах президента РФ приглашения зарубежным наблюдателям могут отправить действующий глава государства, Совет Федерации, Госдума, кабмин РФ и ЦИК после публикации информации о назначении дня голосования.
Президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.
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