Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение представителям дружественных стран из международных парламентских организаций и национальных парламентов с предложением поучаствовать в качестве наблюдателей в выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщается на сайте ГД.

По данным нижней палаты парламента, было разослано 123 приглашения в 78 стран мира.

При этом уточняется, что по нынешнему закону о выборах президента РФ приглашения зарубежным наблюдателям могут отправить действующий глава государства, Совет Федерации, Госдума, кабмин РФ и ЦИК после публикации информации о назначении дня голосования.

Президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.



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