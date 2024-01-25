Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с РФ

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Норвегия начнет укреплять оборону своей страны в ближайшие три года в связи с угрозой потенциальной войны с Россией. Об этом сообщил глава Минобороны страны Эйрик Кристофферсен, передает The Telegraph.

Министр призвал нарастить инвестиции в оборонительную сферу для того, чтобы Норвегия смога укрепить свою армию. По его словам, Россия увеличивает запасы вооружения намного быстрее, чем ожидали союзники по НАТО.

"Нам нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру", – предупредил Кристофферсен.

Ранее сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол от штата Кентукки сообщил, что в США политики до сих пор придерживаются мышления, свойственного периоду холодной войны, в связи с чем они не хотят налаживать взаимоотношения с Россией.



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