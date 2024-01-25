Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 10:27

Политика

Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией

Фото: depositphotos/izanbar

В США политики до сих пор придерживаются мышления, свойственного периоду холодной войны, в связи с чем они не хотят налаживать взаимоотношения с Россией. Об этом сообщил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол от штата Кентукки в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Члены конгресса США не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения с Россией", – подчеркнул он.

Кроме того, сенатор уточнил, что будет лучше, если Украина не станет вступать в Североатлантический альянс. По его словам, если киевская сторона все-таки решится на такой шаг, то это превратится в провокацию.

"Это значит, что наши ракеты, военные будут прибывать, это будет вроде пощечины для России", – заключил Пол.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может уничтожить единство западных стран в этом году. По информации СМИ, по плану Запада конфликт на Украине должен был продемонстрировать мировому сообществу, что российская сторона якобы ослабла, ее нация унижена, а экономика разрушена. Однако, по его словам, именно ситуация на передовой показала, что солидарность западных стран находится под вопросом.

Лавров заявил, что Запад ведет войну против России

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика