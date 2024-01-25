25 января, 10:27Политика
Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией
Фото: depositphotos/izanbar
В США политики до сих пор придерживаются мышления, свойственного периоду холодной войны, в связи с чем они не хотят налаживать взаимоотношения с Россией. Об этом сообщил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол от штата Кентукки в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Члены конгресса США не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения с Россией", – подчеркнул он.
Кроме того, сенатор уточнил, что будет лучше, если Украина не станет вступать в Североатлантический альянс. По его словам, если киевская сторона все-таки решится на такой шаг, то это превратится в провокацию.
"Это значит, что наши ракеты, военные будут прибывать, это будет вроде пощечины для России", – заключил Пол.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин может уничтожить единство западных стран в этом году. По информации СМИ, по плану Запада конфликт на Украине должен был продемонстрировать мировому сообществу, что российская сторона якобы ослабла, ее нация унижена, а экономика разрушена. Однако, по его словам, именно ситуация на передовой показала, что солидарность западных стран находится под вопросом.
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