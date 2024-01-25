Хуситы заявили об операции против кораблей США в Аденском заливе

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Йеменские мятежники-хуситы заявили о проведении военной операции против кораблей американских ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом со ссылкой на заявление военного представителя движения Яхьи Сариа сообщает ТАСС.

"Сегодня произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, когда эти корабли обеспечивали защиту двум американским коммерческим судам", – заявил представитель движения.

По его словам, в американский военный корабль было совершено "прямое попадание", а два коммерческих судна США были вынуждены вернуться. Сариа также утверждает, что столкновение продолжалось более двух часов, а несколько баллистических ракет хуситов достигли целей, несмотря на попытки их перехвата.

До этого, утром 24 января стало известно, что военные США вновь ударили по Йемену, уничтожив две баллистические ракеты на подконтрольных хуситам территориях. В Центральном командовании ВС Штатов уточнили, что Вашингтон устранил непосредственную угрозу от этих ракет торговым судам и кораблям. США также назвали этот удар самообороной.