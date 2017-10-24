Вице-премьер Крыма ответил на высказывание Собчак о полуострове

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Заявление Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного права, прокомментировал вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский.
По его словам, нужно профессионально разбираться в вопросе, прежде чем делать подобные заявления. "Не нужно быть крупным специалистом в области международного права или юристом, чтобы знать, что референдум, который состоялся в 2014 году в Крыму, соответствовал абсолютно всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым, – цитирует Полонского RT. – Обсуждать эти вещи – это не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться, получить для себя дополнительные очки".
Он также выразил мнение, что подобные заявления говорят о неподготовленности Собчак. Что касается Крыма, то он был, есть и будет Российским, подчеркнул вице-премьер.
Ранее заявившая о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах телеведущая Ксения Собчак назвала присоединение Крыма нарушением Будапештского меморандума. По словам журналистки, полуостров является украинской территорией.
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