Мадуро подтвердил свое прибытие в Москву

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter подтвердил свое прибытие в Москву.

"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами", – написал Мадуро.

Он добавил, что "братство, которое мы создавали на протяжении лет, – это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы".

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке визита Мадуро в Россию. Предстоящие политические контакты обсудили на уровне министерств иностранных дел.

В понедельник, 23 сентября, в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, Мадуро сказал, что планирует встретиться с Владимиром Путиным.