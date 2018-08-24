Кумин предложил отдать муниципальным депутатам контроль над градостроительством

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин предложил отдать под полный контроль муниципальных депутатов градостроительную отрасль. По его словам, муниципальные депутаты должны контролировать и капитальный ремонт домов, и реализацию программ реновации. Об этом пишет Агентство "Москва".

"То есть все городские программы должны реализовываться с разрешения муниципальных депутатов", – сказал Кумин. Кандидат в мэры добавил, что такая норма действовала раньше. "Сейчас их обходят, на мой взгляд, все решения должны приниматься только с подписи советов", – сказал он.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Кандидаты проводят серию встреч с общественниками, экспертами и горожанами. Во время визитов обсуждаются вопросы транспорта, экологии, торговли, миграции, медицины и строительства, а также другие аспекты городской жизни.