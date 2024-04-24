Депутаты Всебелорусского народного собрания избрали председателем Лукашенко

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Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) избрали президента Белоруссии Александра Лукашенко председателем ВНС, пишет РИА Новости.

Такое решение было принято большинством голосов делегатов по итогам тайного голосования. Кроме того, зампредом ВНС стал помощник Лукашенко Александр Косинец. По данным журналистов, они были единственными кандидатами на эти посты.

За Лукашенко проголосовали все делегаты, кроме одного, а против Косинца высказались 10 человек, добавили в издании.

Ранее белорусский лидер рассказывал, что Союзное государство между Москвой и Минском является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве. Лукашенко добавлял, что опыт 25 последних лет позволяет эффективно и быстро реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.

