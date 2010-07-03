Примерно треть российских партий ликвидируют к концу года

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До конца года треть зарегистрированных в РФ политических партий может быть ликвидирована из-за несоответствия требованиям законодательства. Такое заявление сделала в среду, 24 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова.

Список зарегистрированных политических партий опубликован на сайте министерства юстиции РФ. Всего реестр насчитывает 61 объединение, имеющее право участвовать в выборах в органы законодательной власти.

"30 партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год. По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность", – цитирует ТАСС Памфилову.

Глава ЦИК заключила, что в РФ наблюдается устойчивая тенденция снижения числа политических организаций. Партии-однодневки постепенно "уходят одна за другой и испускают дух", указывает Памфилова. Более половины зарегистрированных партий были основаны более семи лет назад.