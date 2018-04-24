СМИ разрушили алиби Трампа о ночевке в Москве

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп оставался с ночевкой в Москве, когда приезжал в российскую столицу в связи с конкурсом "Мисс Вселенная", утверждает издание Bloomberg.

По данным компании FlightAware, самолет Трампа прибыл в Москву 8 ноября. Доказательством также служит фото Трампа с организатором конкурса Аразом Агаларовым, выложенная в тот день, сообщают "Аргументы недели".

Отмечается, что лайнер покинул столицу в ночь с 9 на 10 ноября после окончания мероприятия.

Кроме того, о недостойном поведении главы США во время поездки свидетельствует рассказ бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Сам Трамп неоднократно отрицал эти сведения и уверял, что не ночевал в Москве.

В начале 2017 года, накануне инаугурации Трампа, в СМИ появились сведения о том, что, находясь в Москве, будущий президент США якобы позвал в отель проституток. В мемуарах Коми также упоминается, что Трамп обсуждал "девушек с пониженной социальной ответственностью" с Владимиром Путиным. Однако эту информацию ранее опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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