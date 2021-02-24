В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия по собственной инициативе не намерена прекращать отношения с Евросоюзом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день заморожено, – все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом", – заявил Чижов.
При этом дипломат допустил возможность асимметричного ответа России на ограничения со стороны ЕС. Он заверил, что у действий Евросоюза будут последствия.
"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза РФ не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию", – добавил Чижов.
По словам постпреда, главы МИД ЕС пошли по тонкому льду в попытках найти выход, учитывая различные обстоятельства, среди которых проект "Северный поток – 2", разгоряченная либеральная общественность, налаживающиеся романтические отношения с администрацией США. Чижов считает, что решения ЕС вряд ли будут впечатляющими по содержанию.
"Все равно это еще один упущенный шанс в нормализации наших отношений. Это продолжение инерционного пути по нисходящей, что мы должны будем учитывать и соответственно реагировать", – заключил Чижов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз унижают навязыванием политики извне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: