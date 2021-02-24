В России пригрозили ЕС асимметричным ответом в случае введения санкций

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Россия по собственной инициативе не намерена прекращать отношения с Евросоюзом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день заморожено, – все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом", – заявил Чижов.

При этом дипломат допустил возможность асимметричного ответа России на ограничения со стороны ЕС. Он заверил, что у действий Евросоюза будут последствия.

"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза РФ не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию", – добавил Чижов.

По словам постпреда, главы МИД ЕС пошли по тонкому льду в попытках найти выход, учитывая различные обстоятельства, среди которых проект "Северный поток – 2", разгоряченная либеральная общественность, налаживающиеся романтические отношения с администрацией США. Чижов считает, что решения ЕС вряд ли будут впечатляющими по содержанию.

"Все равно это еще один упущенный шанс в нормализации наших отношений. Это продолжение инерционного пути по нисходящей, что мы должны будем учитывать и соответственно реагировать", – заключил Чижов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз унижают навязыванием политики извне.

