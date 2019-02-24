Баварский премьер призвал к диалогу с Россией

РФ не должна быть на "скамье штрафников" в мировой политике. Такое заявление премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик отметил, что в Баварии всегда придерживались курса на диалог с Россией. Это притом, что сам он выступает за трансатлантическое сотрудничество. Кроме того, Зедер поддержал строительство газопровода "Северный поток – 2".

"Не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию", – заявил премьер.

Он полагает, что Вашингтон не хочет, что Европа покупала газ у РФ только из-за того, что Штаты сами намерены поставлять голубое топливо на европейский рынок.

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство магистрального газопровода длиной свыше 1200 километров из России в Германию через Балтийское море.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна продолжит продвигать проект "Северный поток – 2". Он уточнил, что Австрия не сталкивалась с проблемами при покупке газа в США пока цена в России не стала лучше, чем за океаном.