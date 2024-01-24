В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ

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Комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, которые были конфискованы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

По информации пресс-службы, за принятие соответствующего закона проголосовали 20 законодателей, а только один высказался против.

Также в комитете заявили, что мероприятия США по передаче конфискованных у России активов должны осуществляться вместе с международными партнерами в рамках скоординированных усилий со странами G7, ЕС, Австралией и другими государствами, где расположены активы РФ.

Законопроект теперь будет направлен на одобрение сенату полного состава, а после и палате представителей конгресса. Затем его передадут уже на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее спецпредставитель Штатов по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер заявила, что конфискация активов России не будет являться панацеей для украинской стороны.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва примет меры, если Запад реализует угрозы по поводу конфискации российских активов, в том числе зеркального характера.



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