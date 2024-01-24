В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

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Турция, ратифицировав членство Швеции в НАТО, упускает возможность выступить в интересах всего человечества, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.

Он выразил сожаление в связи с решением Анкары, добавив, что оно было вопросом внутренней политики. Как предположил Косачев, Турция получила все желаемое, поэтому и ратифицировала членство Швеции.

"Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", – считает сенатор.

Накануне парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Решение законодателей вступит в силу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет соответствующий указ.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщал, что сторона ожидает положительного ответа от Турции в ближайшие дни. Он рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой он сообщил о скорейшей ратификации.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что возможное вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России.



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