Американские СМИ предрекли победу Байдена на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден победит на первичных выборах демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые прошли накануне. Об этом пишут американские СМИ, в том числе телеканал CNN и агентство Associated Press.

По данным прессы, президент США победит в качестве кандидата, имя которого избиратели вписывают в бюллетени лично. Согласно американским законам, это официально разрешается.

Имя Байдена не числится в бюллетенях в штате в связи с разногласиями между Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), на который действующий президент опирается в своей предвыборной кампании, и руководством Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Сторонники американского лидера проводили специальную кампанию, чтобы убедить избирателей вписывать его имя в бюллетени.



На данный момент итоги голосования еще неизвестны. По информации CNN, Байден получил порядка 68% голосов, член палаты представителей конгресса США Дин Филлипс от штата Миннесота – примерно 20%, а писательница Марианна Уильямсон – около 4%.

Праймериз демократов в Нью-Гэмпшире организовывается как минимум на неделю раньше, чем в любом другом штате. Как писало издание The Hill, НКДП успел выступить за то, чтобы перенести первичные выборы в Нью-Гэмпшире на более поздний срок. В качестве причины там заявили, что первыми праймериз должны принять штаты с более разнообразным с этнической точки зрения населением.

Руководство Демократической партии в Нью-Гэмпшире отказалось от таких планов, указав, что право первым проводить праймериз демократов закреплено местным законодательством.

Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его соперница, которая была кандидатом в президенты США от республиканцев, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли признала свое поражение, а также поздравила Трампа с победой.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей