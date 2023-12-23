Глава Госсовета Крыма заявил о рекордных нарушениях при передаче Крыма УССР в 1954 году

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Рекордный объем "правового нигилизма" и игнорирования советского законодательства были допущены во время передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Уточняется, что во время передачи полуострова были грубо нарушены конституции СССР, РСФСР и УССР.



"Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд", – сказал Константинов.

До этого глава парламента подчеркивал, что процесс передачи Крыма не был юридически оформлен, а значит никогда и не покидал состав России. По его словам, процесс 1954 года был не только юридически неверным, но и был грубым игнорированием воли жителей региона.

Ранее член крымского парламента Сергей Трофимов подтвердил, что в ходе процедуры 1954 года президиум Верховного совета Советского Союза сослался на несуществующий документ – на совместное представление руководств РСФСР и УССР о передаче Крымской области.

По словам Трофимова, подтвердить существование данного документа не удалось. Кроме того, конституция РСФСР не позволяла изменять территорию республики без ее согласия. Он уточнил, что необходимо было провести референдум.