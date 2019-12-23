Столтенберг рассказал о готовности встретиться с Путиным

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить трудности в отношениях между Россией и альянсом. Об этом сообщает ТАСС.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", – отметил глава НАТО.

Он добавил, что в настоящее время между Россией и альянсом существуют определенные разногласия, поэтому важно обсудить их за столом переговоров. Даже если отношения с Москвой не улучшатся, то НАТО необходимо научиться "управлять" ими, заключил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не делит мир на противников и друзей. На вопрос о том, враждует ли альянс с Россией, он ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом".

В начале декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал об отсутствии предпосылок для начала масштабной войны до 2050 года. Однако он подчеркнул, что на РФ оказывается беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление.

