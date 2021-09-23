В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У Запада нет оснований не признать парламентские выборы в России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Его слова приводит РИА Новости.

"Официальные круги Евросоюза, США, они сейчас такую формулу выбрали. Да, выборы, конечно, были какие-то не такие. Мы все это, конечно, осуждаем. Но к тому, чтобы заявить громогласно и официально о непризнании выборов в Госдуму или о непризнании самой Госдумы VIII созыва, до этого они не докатились, поскольку аргументов нет", – заявил Климов.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в Государственную думу победила партия "Единая Россия" с 49,82%. Также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди".

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.