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Самая большая проблема сегодняшней Польши – это ее власти, которые пытаются спасти рейтинги правящей партии. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что октябре в Польше пройдут парламентские выборы.

"Проводимая президентом Дудой проамериканская политика негативно сказалась на рейтингах партии власти – "Право и справедливость". Согласно последнему опросу, за нее готовы проголосовать всего 33% поляков. Следом идет "Гражданская коалиция" Дональда Туска – 32%. Отрыв минимальный", – написал он.

По словам Володина, популярности партия лишается и из-за отношения к Украине. Избиратели не понимают, как можно поддерживать Киев, который продвигает идеологию Степана Бандеры, считает политик. Он выразил уверенность, что нынешние власти Польши используют внешние угрозы для спасения своего рейтинга.

Володин также задался вопросом, думает ли польское руководство о своей стране и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии.

Ранее СМИ писали, что власти Польши способны пойти на отправку своих бойцов на Украину для сражений против России. Отмечалось, что премьер-министр страны и другие польские политики вне всякого сомнения будут готовы пойти на такой шаг якобы во имя защиты государства от российской угрозы.