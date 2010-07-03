Правительство Белоруссии представит программу интеграции с Россией

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Фото: depositphotos/ligora
Правительство Белоруссии 27 августа предоставит Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией.
"Мы во вторник уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения для того, чтобы уже в начале сентября – у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым – премьер-министры парафировали эту программу действий", – заявил премьер-министр республики Сергей Румас в интервью телеканалу "Беларусь-1".
Политик отметил, программу опубликуют для того, чтобы "снять опасения по поводу вопросов суверенитета". Он подчеркнул, что "программа направлена на реализацию чисто экономических положений".
Ранее Владимир Путин заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно. "Нет, и быть не может", – сказал президент РФ. Он заявил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.
В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
Александр Лукашенко выступил против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По мнению белорусского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". При этом он согласился, чтобы эмиссионный центр находился на российской территории, например, в Санкт-Петербурге.
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