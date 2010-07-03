Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за инцидента с самолетами

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Нота в связи с неправомерными действиями пилотов южнокорейских истребителей F-16, которые пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Японским морем, была вручена военному атташе Южной Кореи в России. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"По факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота", – заявил Кобылаш, передает ТАСС.

Минобороны России сообщило, что информация о нарушении российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи не соответствует действительности.

Ведомство подчеркивало, что маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 километров от островов Токто (Такэсима). Таким образом самолеты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.

Ранее агентство Yonhap писало со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, что утром 23 июля бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря. Тогда уточнялось, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы по российским бомбардировщикам. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразила России протест.

