СК РФ возбудил уголовное дело против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы, которые необоснованно привлекают к уголовной ответственности граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

По данным ведомства, с 2006 года должностными лицами Генпрокуратуры и суда Литвы к уголовной ответственности привлекались 60 бывших военнослужащих ВС СССР, большая часть которых сейчас является гражданами России. Россияне подозреваются в совершении ряда преступлений в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. По версии литовской стороны, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, еще более 700 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

На основании ходатайств сотрудников литовской прокуратуры суд Вильнюса санкционировал заочный арест россиян, они объявлены в розыск.

Следственный комитет России считает, что действия литовской стороны носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе проходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг.