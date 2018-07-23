Посол США в России Джон Хантсман отказался уходить в отставку

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Посол США в России Джон Хантсман отклонил призыв уйти в отставку после саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Дипломат заявил, что нестабильные отношениях двух стран вынуждают его остаться на своем посту.
"Я провел ненаучный опрос среди моих коллег относительно того, должен ли я уйти со своего поста. И их смех сказал мне всё, что мне нужно было знать", – написал Хантсман в своей статье в газете The Salt Lake Tribune.
Он также отметил, что его работа в Москве слишком важна, чтобы отказаться от нее в настоящий момент.
Джон Хантсман подвергся критике за отсутствие жесткой позиции в отношении так "вмешательства России" в выборы президента США в 2016 году.
Ранее в газете The Washington Post появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман организует визит американских сенаторов-республиканцев в Москву.
По данным СМИ, в состав группы войдут сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн.
Весной 2018 года посол США в России Джон Хантсман рассказал о готовности Вашингтона к улучшению отношений с Москвой, если российская сторона станет более ответственным партнером.
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