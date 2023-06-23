В МИД РФ предположили, что США могут предпринять шаги по выходу из ДСНВ

Фото: AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Американская сторона может предпринять какие-либо шаги по выходу из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Если договор умрет сам собой, то есть истечет срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнется какое-то наращивание в этой сфере, это будет тревожным событием. Но в любом случае интересы нашей безопасности не пострадают", – цитирует его ТАСС.

Дипломат напомнил, что международное право допускает случаи, когда противоположная сторона на фоне приостановки выполнения соглашений одной из сторон договора может действовать аналогичным образом.

В этой связи Рябков подчеркнул, что Москва не желает исхода, чтобы по вине США произошел раскол ДСНВ. Вашингтон, отметил дипломат, и так достаточно пренебрежительно обращался с этим документом.

По его словам, предполагаемые будущие соглашения с США в области контроля вооружений могут быть подписаны в виде параллельных односторонних ограничений.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Москва может вернуться к выполнению условий в рамках ДСНВ, если Вашингтон перестанет следовать враждебному курсу в отношении РФ. Рябков считает, что к этому США придут еще не скоро. Однако такое время настанет, продолжил он, когда американцы смогут признать свои политические ошибки.

До этого в США сообщили о готовности работать с РФ над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. Американские власти выразили надежду на то, что российская сторона не откажется от диалога.

Новости часа: США прекратили передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ