Депутат Фикс отказался объяснить диалог с заседания Госсовета Крыма

Фото: crimea.gov.ru

Депутат крымского парламента Ефим Фикс отказался комментировать попавший в Сеть диалог из-за невыключенного микрофона. Об этом пишет "Лента.ру".

"Вы что от меня хотите услышать? Вам зачем понимать это? Займитесь делом", – сказал он.



В диалоге с журналистами Фикс также отказался объяснять содержание этого фрагмента и заявил, что СМИ занимаются ерундой, когда есть куда более важные дела и вопросы.

Разговор появился в Сети 23 апреля. На нем спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о начале перерыва, однако микрофоны оказались включены, поэтому на запись якобы попала его беседа с Фиксом.

"Слушай, возникло ощущение, что мы работаем", – сказал, предположительно, Константинов.

Другой голос из записи ответил: "Да ничего себе! Пашем!", а женский голос из зала вторил: "В принципе, неплохо".

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 заявил, что рядом с умными гаджетами лучше избегать компрометирующих разговоров. Дело в том, что разговор может попасть в третьи руки, если гаджет взломают злоумышленники.

