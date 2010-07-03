Токаев примет участие в выборах президента Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на съезде партии "Нур Отан", заявил, что будет принимать участие в выборах главы республики, чтобы продолжить курс Нурсултана Назарбаева на развитие страны.

"Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента на всестороннее развитие наше страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера", – приводит слова Токаева РИА Новости.

Ранее стало известно, что выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет.