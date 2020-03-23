РФ не планирует инициировать взаимную отмену санкций – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимная отмена санкций между Россией и странами Запада в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом с точки зрения международной экономической конъюнктуры, с точки зрения конъюнктуры, связанной с ценами на энергоносители, с таким провокационным триггером в виде коронавируса, конечно, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию", – заявил Песков.

В то же время представитель Кремля заявил, что Москва пока не предпринимала односторонние шаги в разрешении сложившейся ситуации. Песков также заявил, что ему неизвестно, считает ли руководство страны данную меру целесообразной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что глава государства продолжает работать в обычном режиме, несмотря на распространение COVID-19. Массовые мероприятия Владимир Путин при этом не посещает.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

