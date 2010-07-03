В Крыму восприняли слова Зеленского о возвращении полуострова как шутку

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Слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине после смены власти в РФ звучат как шутка, заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он полагает, что Зеленского трудно воспринимать как серьезную политическую фигуру. В первую очередь он артист, комик, пояснил Гемпель.

"Этот его своеобразный прогноз не более чем очередная шутка. Все понимают, в том числе и на Украине, что Крым никогда не вернется обратно", – цитирует его РИА Новости.

Гемпель подчеркнул, что Крым стал российским на основе всенародного референдума, проведенного с соблюдением всех международных норм права.

Ранее Зеленский сказал, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в России. При этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах.