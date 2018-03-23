Ключевые решения властей будут открыто обсуждаться с россиянами – Путин

Фото: пресс-служба президента РФ/Алексей Дружини/ТАСС

Владимир Путин заявил, что ключевые решения властей и их цели будут открыто обсуждаться с гражданами. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь", – заявил он в телеобращении к гражданам страны.

Президент добавил, что изменения к лучшему будут носить последовательный характер, а обещание немедленного эффекта было бы лишь показным жестом. "Абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье", – сказал он.

Путин подчеркнул, что стране нужны "последовательные, глубокие перемены".

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.