Фото: 123RF/vitleo

Украинской армии придется серьезно сократить протяженность фронта для его удержания, потому что дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет ВСУ оборонять длинную линию соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего депутата Рады Игоря Лапина.

"Меньшая линия фронта может быть обеспечена только за счет уменьшения территории Украины", – объяснил он.

По его словам, отсутствие резервов и снарядов связано с тем, что мобилизационные мероприятия на Украине "полностью провалены".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление. Он добавил, что новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".

Между тем подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю купянского направления и отразили 25 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске