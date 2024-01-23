Кадыров предложил выгнать из Госдумы депутата Матвеева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова депутата Госдумы Михаила Матвеева о мусульманах являются провокацией. В связи с этим он предложил выгнать из ГД парламентария. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

"Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их граждан на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации", – заявил глава Чечни.

Также Кадыров напомнил Матвееву, что сейчас военные, исповедующие ислам, служат на равных с представителями других религий в зоне СВО.

"Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", – заключил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцы, которые заключат контракт с российской армией во время проведения спецоперации, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. При этом возможность на получение российского гражданства также будет у родных иностранцев, подпадающих под вышеперечисленные категории.



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