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Евросоюз (ЕС) израсходовал огромное количество средств для оказания поддержки Украине, однако эти вложения прогорели. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он вспомнил, что в Европе многие высказываются об эфемерной опасности, которая якобы исходит из России. Однако, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, страны ЕС потратили много денег на Украину и осознают, что потратили "средства на ветер".

"В свое время президент США Джо Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться этой точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела", – уточнил Песков.

В конце декабря прошлого года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что российская сторона победит в украинском конфликте, если страны Евросоюза не мобилизуют все свои ресурсы. Политик добавил, что Россия является великой страной, которая "угрожает демократии" Европы.

До этого главы ЕС заявили, что Киев остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Лидеры блока запросили Совет Евросоюза нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

