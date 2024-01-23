Бельгия передаст Украине 611 млн евро из доходов от российских активов

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Бельгийская сторона предоставит Украине в этом году 611 миллионов евро, полученных от замороженных российских активов. Об этом пишет La Libre со ссылкой на слова министра обороны королевства Людивина Дедондера.

"По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", – говорится в сообщении.

Между тем Bloomberg со ссылкой на источники писал, что главы МИД государств Евросоюза дали "политическое согласие", утверждающее налогообложение доходов от замороженных активов РФ вместо конфискации этих средств. Согласно данным СМИ, брюссельские послы поднимут этот вопрос уже на этой неделе.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о планах Евросоюза добиться финального соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ. Он выразил надежду осуществить эти намерения до следующего заседания Совета МИД ЕС.

Согласно национальным статистическим данным стран, ответ Москвы на конфискацию резервов Банка России может обойтись Западу в потерю почти 300 миллиардов долларов.

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