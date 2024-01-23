ЕС рассчитывает договориться по использованию активов России до середины февраля

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Евросоюз планирует добиться финального соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов", – приводит его слова РИА Новости.

Боррель выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС, которое пройдет 19 февраля 2024 года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва примет меры, если Запад реализует угрозы по поводу конфискации российских активов, в том числе зеркального характера. Сейчас повод их анонсировать отсутствует, указал он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона, в свою очередь, не занимается изъятием активов компаний недружественных стран.

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