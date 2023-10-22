Особое отношение Байдена к фон дер Ляйен насторожило наблюдателей – СМИ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме. На это обратила внимание обозреватель Welt Стефани Больцен.

"На саммите ЕС – США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции", – пишет она.

Журналиста заметила, что глава ЕК и американский лидер называют друг друга "дорогой Джо" и "Урсула". Больцен отмечает, что особое отношение к фон дер Ляйен со стороны Байдена настораживает наблюдателей.

Так, глава ЕК вместе с Байденом прогулялись в Розовом саду Белого дома, а Мишель общался с американским президентом только в Овальном кабинете.

Больцен также отмечает, что глава Евросовета и председатель ЕК прибыли в Белый дом в разное время.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии в своих заявлениях о ситуации в Израиле использует воинственную и неоконсервативную риторику.

До этого фон дер Ляйен, говоря о РФ и ХАМАС, высказалась, что "и те и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей". При этом она также заявила, что группировка ХАМАС является единственным виновником эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.



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