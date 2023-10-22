Украине грозит тяжелая зима из-за ударов по критической инфраструктуре – СМИ

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Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг заявил, что Украину зимой ожидают большие трудности из-за российских ударов. Об этом сообщается на сайте RUSI.

"Украине следует готовиться к тяжелой зиме. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба", – указано в сообщении.

Эксперт отмечает, что военные ВС РФ получают все больше ударных вооружений, так как российская промышленность показывает за прошлый год кратный рост производства ракет дальнего действия.

Уотлинг также прогнозирует сложности у ВСУ на поле боя из-за материального превосходства России. Он отмечает, что запасы и темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят украинским войскам в будущем поддерживать текущий расход боеприпасов.