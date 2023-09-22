Экс-советник Кучмы сообщил о колоссальных ударах России по Украине

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Россия наносит "колоссальные удары" по всей территории Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

По его словам, в настоящее время наблюдается огромное количество повреждений, ликвидировано много разных объектов.

"По Киеву наносится мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам", – заявил экс-советник.

Он отметил, что в некоторых районах из-за этого отключено электричество.

Кроме того, Соскин обвинил правительство украинского лидера Владимира Зеленского в том, что оно не сообщает о происходящих ударах. При этом, по его словам, правительство даже уголовно преследует местных граждан за распространение подобной информации.

21 сентября сообщалось, что взрывы были слышны в Киеве и других городах Украины. После этого в части районов города наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что света и воды нет в некоторых микрорайонах Святошинского района.

Он также сообщил, что после взрыва в Дарницком районе столицы возник пожар. Украинские СМИ передают, что взрывы произошли в Ивано-Франковске, Харькове, Ровно, а также в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Часть города Ровно после взрывов оказалась обесточена.

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