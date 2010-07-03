В Словакии напомнили о решающей роли Красной Армии при освобождении страны

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия. Об этом рассказал премьер страны Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

"Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов", – подчеркнул Пеллегрини на торжестве по случаю 75-летия освобождения населенного пункта.

Премьер также отметил, что очень важно продолжать борьбу с попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.

"К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой", – уверен Пеллегрини.

Словацкий министр призвал молодых соотечественников не забывать историю, а также чтить тех, кто помогал стране бороться за свободу в годы Второй мировой войны.

"Надо быть гордыми (за свою страну – прим.) и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу", – резюмировал премьер.

Ранее в столице открыли памятник словенцам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах. На церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава правительства Словении Марьян Шарец, а также мэр города Сергей Собянин.