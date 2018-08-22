Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"

22 августа, 09:48
Фото: depositphotos/joyfull
Латвия и Эстония подготовят требование к России о компенсации ущерба за период "советской оккупации". Об этом сказано в совместном заявлении главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу и его латвийского коллеги Дзинтарса Расначса.
В тексте документа подчеркивается, что "важно помнить период советской оккупации" и изучить возможность "потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба". Политики также отметили, что готовы решать вопрос о компенсации на уровне ООН и в соответствии с международным правом.
Три года назад Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию о возмещении ущерба якобы причиненного странам Балтии в советский период. При этом в июне прошлого года российский посол в Литве Александр Удальцов назвал бессмысленными претензии к РФ за мнимую "советскую оккупацию".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: