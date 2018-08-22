Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"

Фото: depositphotos/joyfull

Латвия и Эстония подготовят требование к России о компенсации ущерба за период "советской оккупации". Об этом сказано в совместном заявлении главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу и его латвийского коллеги Дзинтарса Расначса.

В тексте документа подчеркивается, что "важно помнить период советской оккупации" и изучить возможность "потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба". Политики также отметили, что готовы решать вопрос о компенсации на уровне ООН и в соответствии с международным правом.

Три года назад Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию о возмещении ущерба якобы причиненного странам Балтии в советский период. При этом в июне прошлого года российский посол в Литве Александр Удальцов назвал бессмысленными претензии к РФ за мнимую "советскую оккупацию".