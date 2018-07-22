Мария Бутина встречалась с представителями ФРС и минфина США – СМИ

22 июля, 19:22
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
По данным СМИ, россиянка Мария Бутина встречалась с представителями ФРС и Минфина США. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание пишет, что в 2015 году она участвовала во встречах с приглашенным российским представителем, а также Стэнли Фишере, бывшим тогда вице-председателем ФРС США, и Натане Шетесе, в тот момент занимавшим пост замминистра финансов по международным делам.
Сообщается, что ее сопровождал статс-секретарь, заместителя председателя ЦБ РФ Александр Торшин. На встрече в администрации экс-президента США Барака Обамы участники обсуждали экономические отношения США и России.
Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Американские власти обвинили ее в попытке организовать неофициальный канал связи между республиканцами и Кремлем в 2015-2016 годах. ФБР также подозревает ее в связях с российскими спецслужбами. Сейчас она находится под арестом до начала слушания ее дела по существу.
21 июля Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и потребовал освобождения россиянки.
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