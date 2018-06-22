В ООН приняли проект резолюции о выводе военных РФ из Приднестровья

Фото: ТАСС/Александр Карпушкин

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о выводе российских военных из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Документ внесла Молдавия, соавторами стали десять стран, сообщает РИА Новости.

Проект резолюции поддержали 64 государства. Против выступили 14 стран. Еще 83 государства воздержались.

В документе говорится, что Россия должна "без оговорок и дальнейшего промедления" вывести войска и вооружения с территории Молдавии.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициативу молдавского правительства не поддерживает президент страны Игорь Додон.

Также дипломат считает, что делегатам не хватило времени изученить документ. Он назвал рассмотрение вопроса о проекте резолюции несвоевременным и контрпродуктивным.

Ранее сообщалось, что молдавские власти намерены предъявить России счет на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в Приднестровье.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!