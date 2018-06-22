Посол России оценил шансы встретиться с Юлией Скрипаль

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко выразил надежду, что однажды российские дипломаты все-таки смогут встретиться с Юлией Скрипаль, отравленной вместе с отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в британском Солсбери.

"Мы настаиваем на этом. Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно", – цитирует Яковенко RT.

Дипломат отметил, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Вместе с тем, по словам Яковенко, Россия до сих пор не получила ответов на вопросы о ходе расследования дела об отравлении.

Яковенко подчеркнул, что действия британской стороны являются нарушением норм международного права.

Ранее посольство РФ в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок", которым предположительно были отравлены Скрипали.

Великобритания заявляет, что к покушению на Скрипалей причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. Оба пострадавших выжили, они уже выписаны из больницы.