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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.

"Зеленский (украинский лидер Владимир Зеленский. – Прим. ред.) отобрал 38 человек – азовцев ("Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). – Прим. ред.) и ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, полным списком с ФИО и датами рождения она поделится вечером 22 мая. Симоньян подчеркнула, что жителям Украины будет интересно с этим ознакомиться.

Ранее российские войска взяли в плен свыше 60 человек из неонацистского формирования "Кракен". Это произошло в Харьковской области. Сейчас военнопленные уже начали давать показания.

