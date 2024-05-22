22 мая, 18:03Политика
Симоньян опубликует списки украинских пленных, которых не обменивают уже 4 месяца
Фото: ТАСС/Роман Пименов
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.
"Зеленский (украинский лидер Владимир Зеленский. – Прим. ред.) отобрал 38 человек – азовцев ("Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). – Прим. ред.) и ко – и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны", – написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, полным списком с ФИО и датами рождения она поделится вечером 22 мая. Симоньян подчеркнула, что жителям Украины будет интересно с этим ознакомиться.
Ранее российские войска взяли в плен свыше 60 человек из неонацистского формирования "Кракен". Это произошло в Харьковской области. Сейчас военнопленные уже начали давать показания.
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