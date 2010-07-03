Состоялась первая отставка главы региона Украины после выборов

На Украине состоялась первая отставка главы региона после президентских выборов. О своем уходе с поста заявил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синютка, сообщает ТАСС.

"Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов", – заявил Синютка. О причинах такого решения он не сообщил.

По данным Центризбиркома Украины, Львовская область стала единственным регионом, где победил действующий президент Петр Порошенко (более 62%).

Синютка возглавлял Львовскую ОГА с 26 декабря 2014 года.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 20,91% протоколов, во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,3% избирателей.