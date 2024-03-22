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22 марта, 22:48

Политика

Постпред РФ при ООН заявил о нелегитимности Зеленского с 21 мая

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Решение украинского президента Владимира Зеленского не проводить в стране президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

"Отмечаем возросшее число обращений к нам со стороны зарубежных партнеров с призывами перейти к переговорам для окончания военных действий, оставляя за скобками тот факт, что киевский режим, как мы уже не раз убеждались, в принципе недоговороспособен", – цитирует его ТАСС.

Он задал вопрос собравшимся, с кем гипотетически можно было бы провести такие переговоры. Он напомнил, что решение Зеленского отказаться от выборов было принято в нарушение Конституции Украины.

Ранее, по данным украинских СМИ, офис президента подготовил обращение по вопросу легитимности Зеленского в Конституционный суд страны. Там уточняли, что срок полномочий лидера государства должен истечь после 20 мая 2024 года.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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