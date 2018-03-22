СМИ сообщили о планах Мэй убедить ЕС выслать российских дипломатов

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Британские власти пытаются убедить партнеров в Европе принять жесткие меры в отношении России из-за "дела Скрипаля", сообщает "Газета.ру".

По данным агентства Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС, который пройдет 22 марта, "хочет добиться, чтобы другие страны последовали ее примеру, осудили Россию и приняли меры против агентов Кремля".

Согласно заявлению британского чиновника, которое приводит агентство, Мэй "в ходе ужина с партнерами выступит с жестким предупреждением, что правительство Владимира Путина представляет угрозу всей Европе".

Она призовет европейских партнеров ответить на "вызовы со стороны России" в знак солидарности с Великобританией, отмечает Bloomberg.

По информации агентства, одной из предложенных британской стороной мер воздействия на Россию станет "массовая высылка российских дипломатов из западных стран".

Саммит ЕС, который открывается в Брюсселе 22 марта, будет длиться в течение двух дней. Ожидается, что участники площадки обсудят широкий круг экономических и политических вопросов, включая "дело Скрипаля".

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