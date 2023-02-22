Юрист оценила идею лишать чиновников должностей за долгое нахождение за границей

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Норма о лишении госслужащих должностей за слишком длительное нахождение за границей стала бы разумным и своевременным нововведением в российское законодательство, заявила адвокат Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.

По ее мнению, исключением из такого правила могло бы стать только лечение за границей. В остальных случаях необоснованное пребывание за рубежом в течение более чем трех месяцев должно иметь последствия, уверена Ярмуш.

"Выполняя государственные функции, получая из бюджета России заработную плату и имея должностные обязанности, уезжать более чем на три месяца и работать удаленно – это должно быть основанием для того, чтобы прерывать трудовой договор с госслужащим", – полагает эксперт.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал рассмотреть вопрос о лишении должностей государственных служащих, которые находятся за границей более трех месяцев без уважительной причины.

По мнению Милонова, нахождение госслужащего в текущих условиях на территории страны, входящей в состав НАТО, является недопустимым.



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