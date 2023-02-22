В России призвали лишать должностей госслужащих за длительное нахождение за границей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал рассмотреть вопрос о лишении должностей государственных служащих, которые находятся за границей более трех месяцев без уважительной причины. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает RT.

По мнению Милонова, нахождение госслужащего в текущих условиях, например, на территории страны, входящей в состав НАТО, является недопустимым. Помимо прочего, пребывающий там сотрудник может стать предметом интереса спецслужб с целью вербовки или неправомерного ареста.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ Российской Федерации (более трех месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости", – следует из обращения.

Люди, являющиеся участниками политического и государственного аппарата страны, считает депутат, должны находиться на территории РФ. России не нужны парламентарии, работающие за ее пределами, заявил Милонов.

Ранее в Госдуме одобрили поправки в думский регламент, согласно которым депутаты теперь обязаны сообщать о планируемой поездке за пределы России. Согласно требованиям, члены Совета Госдумы, главы комитетов и комиссий должны в письменной форме сообщать о своих поездках думскому председателю.Новое правило не будет касаться командировок по работе, в которые парламентарии отправляются по указу председателя Госдумы.



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